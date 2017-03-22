Стартовал пятый сезон международного детского проекта компании «Газпром» «Футбол для дружбы», который пройдет который пройдет с 26 июня по 3 июля в Санкт-Петербурге. В 2017 году география проекта существенно расширилась: количество стран-участниц увеличилось в два раза — с 32 до 64.

Новость была оставлена 22 марта 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.