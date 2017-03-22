Двукратные олимпийские чемпионы Игр в Сочи в парном фигурном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков в скором времени планируют возобновить тренировки. Это может произойти в апреле, если врачи не будут против. У супружеской пары 16 февраля этого года родилась дочь, которую назвали Анжеликой.

Новость была оставлена 22 марта 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.