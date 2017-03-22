В селе Белогородка под Киевом у гражданина Грузии в ходе обыска нашли арсенал оружия, сообщает пресс-служба столичной полиции. В полицию поступило сообщение о возможной причастности иностранца к незаконному обороту оружия.Читай также: Под Киевом полиция остановила машину с арсеналом оружия.подробнее

Новость была оставлена 22 марта 2017 20:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.