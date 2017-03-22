Опубликованы аппаратные спецификации смартфона Ulefone Power 2, который заменит собой модель Ulefone Power. Последняя разошлась тиражом почти 1 млн экземляров, так что на ее наследника возлагаются очень большие надежды.

Новый Ulefone Power 2 будет укомплектован АКБ емкостью 6050 мАч, потому что зачем мелочиться. Эта батарейка будет заряжаться по технологии PumpExpress 2.0 от MediaTek, так что восполнение энергии потребует минимум времени. Ulefone Power 2 построен на 8-ядерном процессоре MediaTek MT6750T, и это очень мощный чип, о чем говорят результаты синтетических тестов. Помимо CPU, в смартфоне ожидается наличие 64 Гб встроенной памяти, слот microSD до 256 Гб и ОЗУ объемом 4 Гб, то есть это не флагман, но вполне уверенный середнячок, который наверняка получит адекватный ценник.

Корпус Ulefone Power 2, по всей видимости, будет металлическим, и на его панели окажется усиленное стекло Gorilla Glass третьего поколения, прикрывающее экран на 5,5 дюйма с разрешением Full HD или 1920х1080 точек. Работает все это, включая фотокамеры на 8 Мп спереди и 13 Мп сзади под управлением ОС Google Android 7. Анонс Ulefone Power 2 назначен на 29 марта, то есть его покажут одновременно с Samsung S8. Вот только релиз Ulefone Power 2 состоится в этот же день, тогда как S8 придется подождать до 28 апреля.