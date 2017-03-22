Компания Xiaomi провела презентацию новых умных телевизоров Mi TV 4A и даже указала их рекомендуемую стоимость. Как и в случае со смартфонами этой марки, телевизоры стоят совсем недорого — за начальную модель просят всего лишь 300 долларов США.

Все новинки серии Xiaomi Mi TV 4A построены на процессоре Amlogic T962, которая отлично справляется с воспроизведением 4К-контента, в том числе и за счет видеокарты Mali 450, которая работает на частоте 750 МГц. Основные ядра CPU коих здесь четыре, имеют частоту 1,5 ГГц. Однокристальная система работает в паре с ОЗУ объемом 2 Гб, и это не простая DDR3, а новая DDR4.

За 300 долларов вы сможете купить Xiaomi Mi TV 4A с экраном на 43 дюйма и поддержкой разрешения Full HD или 1920х1080 пикселей. В то же время самая старшая модель в серии оценивается в порядка 900 долларов, и здесь уже вас ждут 65 дюймов и разрешение Ultra HD. Разумеется, есть и промежуточные варианты, так что будет из чего выбрать. Все телевизоры Xiaomi Mi TV 4A укомплектованы пультом ДУ со встроенным микрофоном для голосового управления, и у каждого из них есть поддержка HDR10 и Dolby/DTS, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также порты HDMI, USB 2.0 и сетевая карта. Старт продаж состоится завтра, 23 марта.