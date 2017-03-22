Интернет-гигант Google раскрыл официальные подробности об операционной системе Android O, проведя ее онлайн-презентацию. Вернее, это лишь первое знакомство, однако подробностей о новинке было сообщено достаточно много.

В настоящее время ОС Android O существует в виде бета-версии и доступна только для разработчиков, так что скоро можно ожидать первые инсайты, а пока что расскажем, о чем поведали представители Google.

Как сообщается, в Android O подкрутили энергопотребление, но в эти сказки уже давно никто не верит. Изменились алгоритмы работы приложений в фоне, а сторонние программы получили дополнительные ограничения, так что вылетать из оперативки, вероятно, они будут еще чаще. Такие методы действительно могут помочь снизить потребление заряда, но не приведет ли это к ухудшению пользовательских качеств системы? Далее, в Android O есть новая система уведомлений, где сообщения от каждого приложения теперь распределены на каналы, что позволит, к примеру, отключить рекламу от какого-либо приложения в шторке, но при этом оставить основные уведомления от него.

Также в Android O добавили функцию «картинка в картинке», то есть теперь можно прямо в стандартных приложениях смотреть видео на врезке экрана и продолжать работать с другими ПО. Система получила и адаптивные иконки, которые теперь могут менять свою форму, подстраиваясь под выбранную пользователем тему оформления.

Это далеко не все изменения в Android O по сравнению с Android 7 — полный перечень вы найдете нас сайте Google. Буква «О» названии может означать «Oreo»: так называется известное в России лакомство. Все остальные детали о новой системе раскроют на Google I/O 2017 во второй половине мая.