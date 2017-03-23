Сборная Германии по футболу обыграла команду Англии в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 69-й минуте забил Лукас Подольски, для которого эта игра стала последней в футболе национальной сборной.

Новость была оставлена 23 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.