Боец смешанного стиля Джо Нэм провел удушающий прием судье. Спортсмен в первом раунде поединка с Райсом Бринком получил несколько ударов в голову, после чего перестал защищаться, а судья досрочно прекратил бой. Через несколько секунд Нэм очнулся, перепутал рефери с соперником и провел тому удушающий прием.

Новость была оставлена 23 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.