Члены выборного штаба Дональда Трампа делились с представителями Россией информацией, которая использовалась в ходе предвыборной гонки для подрыва позиций кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского официального представителя.

Новость была оставлена 23 марта 2017 08:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.