Киевский метрополитен может остановиться из-за долгов подземки. Об этом в четверг, 23 марта, заявил столичный глава Виталий Кличко, передает его пресс-служба.Читай также: Киевские власти оценили себестоимость одной поездки в метро в 6 грн “Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга Киевского.подробнее

Новость была оставлена 23 марта 2017 20:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.