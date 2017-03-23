Открытый турнир по шахматам среди пенсионеров пройдет в московском гостиничном комплексе «Измайлово» с 7 по 9 апреля. В турнире смогут поучаствовать мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины старше 55 лет. Мужчины и женщины сыграют в отдельных турнирах по швейцарской системе в девять туров.

Новость была оставлена 23 марта 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.