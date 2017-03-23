Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион заявил о намерении разбить лицо россиянину Федору Емельяненко на глазах у своей семьи. Бой между Митрионом и Емельяненко пройдет 24 июня в Нью-Йорке. Поединок изначально должен был пройти в ночь на 19 февраля в рамках турнира Bellator 172 в Сан-Хосе.

Новость была оставлена 23 марта 2017 20:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.