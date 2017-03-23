Компания Casio анонсировала новые умные часы Pro Trek WSD-F20S, наделенные очень прочным корпусом, что сразу можно понять по их внешнему виду. Они по умолчанию работают на базе ОС Android Wear 2.0, и их стоимость составляет в районе 500 американских долларов.

Часы Casio Pro Trek WSD-F20S достанутся далеко не всем, а лишь 500 счастливчикам, поскольку их тираж строго ограничен. На лицевой части корпуса можно увидеть особое сапфировое стекло, устойчивое ко многим механическим воздействиям, и под ним находится круглый экран с диаметром 1,32 дюйма и разрешением 320х300 пикселей. Он, заметим, цветной, но запросто может работать в монохромном режиме для экономии энергии, но даже в обычном режиме эксплуатации батарейки хватает как минимум на сутки. Восполнение заряда, если верить производителю, занимает 2 часа или меньше.

Часы Casio Pro Trek WSD-F20S защищены от ударов, падений, блондинок и воды — они даже выдерживают давление на глубине 50 метров. В оснащение новинки входят модули GPS, Wi-Fi 802.11n и Bluetooth, а также компас, гироскоп, акселерометр и датчик давления. Использовать часы Casio Pro Trek WSD-F20S можно с устройствами на базе ОС Android и iOS, только версии их должны быть не ниже 4,3 и 9 соответственно. Старт продаж намечен на июнь текущего года по цене 500 долларов США.