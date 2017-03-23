В интернет-магазине GearBest новые весенние скидки для тех, кто затеял генеральную уборку, поездку в отпуск или перенос важных данных на защищенный накопитель. Это флеш-сейл, так что количество товаров ограничено, как и время проведения распродажи.

Если вы не хотите, чтобы ваши документы попали в руки посторонним людям, то вам пригодится USB-накопитель Elephone ELE Secret. По сути, это флешка объемом 64 Гб, в которую встроен сканер отпечатков пальцев, такой же, как в современных смартфонах. Стильный гаджет не даст доступ к файлам никому кроме вас, и обеспечит скорость чтения на уровне 25 Мб в секунду. Elephone ELE Secret предлагается в серебристом цвете прочного металлического корпуса и может запоминать несколько отпечатков пальцев, если, к примеру, флешка используется рядом доверенных сотрудников. Стоит такой надежный накопитель ровно $40.

На этой флешке можно хранить фотографии и видео с поездок, снятые на экшен-камеру Elephone ELECAM Explorer S, которая тоже участвует в распродаже. В ярко-оранжевом цвете своего корпуса, устойчивого к ударам и падениям, она стоит всего $42, но при этом она умеет записывать высококачественное 4К-видео.

В состав камеры Elephone ELECAM Explorer S входит оптика с углом обзора 170 градусов, так что в кадр попадет все, что вы хотите, и, кстати, это отличный видеорегистратор. Контент пишется на microSD до 32 Гб, а в основе новинки лежит 16-мегапиксельный сенсор и мощный процессор Allwinner V3. Камера работает от АКБ емкостью 900 мАч, рассчитанной на 100 минут записи видео в формате Full HD. Восполнение заряда происходит за 1,5 часа. Все записи можно посмотреть, что называется, не отходя от кассы благодаря встроенному 2-дюймовому экрану.

Если же по возвращении из отпуска вы решили устроить дома уборку, а сил и желания на это нет, то вам поможет умный робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum в стильном белом корпусе за $330 по промо-коду «XIAOMIVAC». Это крайне эффективный домашний уборщик, способный работать 2,5 часа на одном заряде своего аккумулятора емкостью 5200 мАч, и в него встроено 12 сенсоров для ориентирования в пространстве. Весит он всего 3,8 килограмма, и в комплекте с ним поставляется док-станция, на которую он при низком уровне заряда возвращается самостоятельно.

Управлять Xiaomi Mi Robot Vacuum можно и при помощи вашего смартфона. Достаточно установить на него приложение Mi Home, и он превратится в современный пульт ДУ с доступом ко всем параметрам пылесоса.