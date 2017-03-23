Компания Samsung собирается пойти на очень интересный шаг после релиза своего флагмана Galaxy S8. Она планирует запустить кампанию, которая позволит покупателю вернуть этот мобильник в магазин, если он его не устроит, и получить 100-процентную компенсацию стоимости.

Это очень громкий маркетинговый ход, и делается он не просто так: во-первых, Samsung надо восстанавливать свою репутацию после фиаско с прошлогодним Note 7, во-вторых, подобным образом она намекает на исключительное качество своего нового флагмана. То есть, она настолько уверена в своем S8, что дает покупателю возможность отказаться от него, зная, что он, вероятнее всего, это не сделает. Более того, при возврате даже не будут учитываться мелкие потертости, возникшие в процессе эксплуатации, и даже не потребуется указывать причину возврата.

Иными словами, если вам не понравится собственный пивной живот, сделанный на селфи-камеру Samsung Galaxy S8, то у вас уже есть весомый (причем весомый — буквально) повод вернуть свой S8 в магазин. Правда, на селфи с Айфона живот меньше не станет, но это уже совсем другая история. Samsung Galaxy S8 будет анонсирован 29 марта текущего года и поступит в продажу 28 апреля. Это первый в мире смартфон с процессором Qualcomm 835, плюс он будет поставляться с новым помощником Bixby — грозой Apple Siri.