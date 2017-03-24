Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи принял решение завершить профессиональную карьеру. Последним клубом нападающего был немецкий «Хоффенхайм», за который в нынешнем сезоне он не сыграл ни одного матча. В московском «Динамо» Кураньи выступал с 2010 по 2015 год.

Новость была оставлена 24 марта 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.