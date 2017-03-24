Иркутский «Байкал-Энергия» одержал победу над архангельским «Водником» в полуфинальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, состоявшаяся в пятницу, 24 марта, в Хабаровске завершилась в пользу команды из Иркутска со счетом 4:1. В феврале коллективы провели встречу, в которой было забито 20 автоголов.

Новость была оставлена 24 марта 2017 12:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.