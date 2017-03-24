Участники скандального матча по бенди определили финалиста чемпионата России
Категория: Спорт | 24 марта 2017 12:00

Иркутский «Байкал-Энергия» одержал победу над архангельским «Водником» в полуфинальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, состоявшаяся в пятницу, 24 марта, в Хабаровске завершилась в пользу команды из Иркутска со счетом 4:1. В феврале коллективы провели встречу, в которой было забито 20 автоголов.

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