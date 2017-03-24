Территорию возле станции метро Левобережная в Киеве очистят от МАФов к Евровидению.Читай также: Возле станции метро Харьковская снесли остатки рынка Об этом заявил советник столичного главы Дмитрий Белоцерковец, передает Сегодня.Он отметил, что незаконные киоски рядом со станцией метро демонтируют в.подробнее

Новость была оставлена 24 марта 2017 20:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.