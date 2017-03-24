Стала известна дата приема предварительных заказов на новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8. На этот раз информация затрагивает уже не Южную Корею, а страны Европы, так что она вполне может относиться и к России.

Как сообщается, заказать новенький Samsung Galaxy S8 можно будет сразу же после анонса, а он, напомним, назначен на 28 марта. Стоимость смартфона стартует от 800 евро, а более крупный Samsung Galaxy S8 Plus оценивается минимум в 900 евро. Напомним, что аппарат будет укомплектован процессором Qualcomm 835, который в ряде регионов заменят на аналогичный по мощности чип от самой Samsung, но пока неизвестно, какая именно конфигурация приедет в Старый Свет.

Продажи топового корейского моноблока начнутся уже 28 апреля, так что прием предварительных заказов в Европе будет длиться около месяца. Неизвестно, правда, будет ли предоставлена скидка, но зато все оформившие заказ получат свой мобильник без задержек. И тут давайте вспомним с вами Note 7, первые партии которого, как, впрочем, и вторые, оказались взрывоопасными. Намек на то, что S8 тоже неслабо греется, уже сделан — смартфон получит настольную док-станцию с активным, внимание, охлаждением. Так что имеет смысл повременить с покупкой и дождаться первых отзывов владельцев, а то вдруг Samsung, несмотря на принципиально новый подход к контролю качества своих гаджетов, снова допустит досадный промах.