Японская компания Panasonic официально раскрыла рекомендуемую стоимость нового фотоаппарата Lumix FZ82 на территории России. И нет, это не камера — это цифровик, фотоаппарат и так далее, но определения женского рода ему совершенно не подходят ввиду наличия очень мощного и потому достаточно большого зум-объектива.

Новый Panasonic Lumix FZ82 — это ультразум, который заменит собой фотоаппарат Panasonic Lumix FZ72 образца 2013 года. Его показали на шоу CES 2017, так что гаджет совсем новый, и в нашей стране он будет стоить от 28000 рублей. Старт продаж намечен уже на следующий месяц, и покупатель получит фотоаппарат со встроенным в него объективом с 60-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием от 20 до 1200 миллиметров в 35-миллиметровом эквиваленте.

Специально для Panasonic Lumix FZ82 была разработана особая система оптической стабилизации. Фотоаппарат несет в себе сенсор High Sensitivity MOS с разрешением 18,1 мегапикселя и возможность ведения видеосъемки в разрешении вплоть до Ultra HD на частоте 30 кадров в секунду. Допускается увеличение частоты кадров до 240 в секунду при одновременном снижении разрешения до 640х480 пикселей. Panasonic Lumix FZ82 также рассчитан на серийную съемку со скоростью 10 кадров в секунду. Стоимость цифровика включает в себя модуль WI-FI и сенсорный экран на 3 дюйма по диагонали.