Анонсирован новый смартфон Vphone M4 для тех, кто много путешествует и часто бывает вдали от цивилизации, а также для тех, кто не умеет аккуратно обращаться с техникой. Этот аппарат, как можно видеть, наделен усиленным корпусом, так что ему не страшны падения, вода и пыль.

При наличии брони, защищающей Vphone M4 от внешних воздействий, сам смартфон стоит недорого и много места в руке не занимает — за него придется заплатить всего 70 долларов США. Другое дело, что по современным меркам это уже звонилка, так как здесь нет LTE, только 3G, да и сами характеристики, за исключением фотокамер, перекочевали сюда прямиком из 2012 года. На борту Vphone M4 есть 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб памяти встроенной, а в центре системой платы расположился процессор MediaTek MT6580 с частотой 1,3 ГГц на четырех ядрах со встроенной графикой Mali 400MP.

Спереди у смартфона есть 5-мегапиксельная селфи-камера и 4,5-дюймовый экран с разрешением 854х480 пикселей, и закрыто это все усиленным стеклом Gorilla Glass неизвестного поколения. Основная камера Vphone M4 расчитана на 8-мегапиксельные снимки. Также в состав смартфона вошли слот microSD, GPS-ресивер, стандартные модули беспроводной связи и ОС Android 6.0, а питает все это батарейка емкостью 4150 мАч. Словом, 70 долларов США — это отличная цена для Vphone M4.