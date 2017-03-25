Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча национальной команды с Кот-д’Ивуаром. Он отметил, что предпочитает анализировать все спокойно и после игры ничего команде не говорил. Черчесов взял на себя ответственность за поражение в матче с ивуарийцами.

Новость была оставлена 25 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.