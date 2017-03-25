Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон провел 1000-й матч в карьере.

Юбилейной для Буффона стала встреча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Италии и Албании. Он провел 168 матчей за национальную команду, также в его активе 612 игр в составе «Юве», еще 220 — «Пармы».

Новость была оставлена 25 марта 2017 04:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.