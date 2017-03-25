В субботу, 25 марта, столичный жилой массив Русановка впервые будет патрулировать конная полиция. Об этом заявил депутат округа, член фракции Солидарность в Киевсовете Олесь Маляревич, сообщает пресс-служба фракции.

По словам Маляревича, об этом он договорился с главой патрульной полиции Киева Юрием.подробнее