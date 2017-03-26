Вратарь сборной Белоруссии Андрей Горбунов пропустил гол в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с командой Швеции.На 49-й минуте матча полузащитник шведов Эмиль Форсберг пробил с линии штрафной, Горбунов не зафиксировал мяч, и тот, прокатившись у него между ног, оказался в воротах. Шведы выиграли 4:0.

Новость была оставлена 26 марта 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.