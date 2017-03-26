17-летний боксер умер после боя на турнире в английском графстве Дербишир. Соревнования прошли в пятницу, 24 марта. Состояние спортсмена резко ухудшилось после поединка. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу города Мансфилда. По прибытии туда боксер скончался.

Новость была оставлена 26 марта 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.