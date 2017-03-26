Компания ASUS начала распространение своего мобильного компьютера Transformer Pro, дебют которого состоялся в начале этого года в Лас-Вегасе на CES 2017. Это замена модели ASUS Transformer 3 Pro, от которой он отличается более современным процессором от Intel и, следовательно, возросшей производительностью.

Мобильный компьютер ASUS Transformer Pro, как видно по его названию, относится к классу гибридов, то есть может быть и плашетом, и ноутбуком в зависимости от текущих задач и потребностей владельца. Внутри него расположены процессор Intel Core i5-7200U поколения Kaby Lake и 8 Гб оперативной памяти, а его дисковая подсистема представлена в виде полноценного скоростного SSD на 256 Гб. В такой конфигурации трансформер стоит порядка 1450 долларов США.

При необходимости можно выбрать и другую конфигурацию ASUS Transformer Pro, уже с Core i7-7500 U, 16 Гб оперативной памяти на частоте 2133 Мгц и твердотельным накопителем на 1 терабайт с интерфейсом PCI-E, но ее цена пока не сообщается. Мобильный компьютер поддерживает работу со стилусом, распознающим до 1024 уровней нажатия, располагает сканером отпечатков пальцев, слотом microSD и портами USB 3.0 и USВ-С. На лицевой панели ASUS Transformer Pro распoложился IPS-экран с разрешением 2160х1440 пикселей и диагональю 12,6 дюйма.