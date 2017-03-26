Компания Samsung начала продажи своих новых телевизоров с экранами QLED, тех самых, что на квантовых точках. Впервые они были представлены на шоу CES 2017 в самом начале этого года, и уже сейчас модель с диагональю 65 дюймов можно купить за 330 000 рублей.

Напомним, что технология QLED подразумевает наличие в дисплее нескольких миллионов отдельных квантовых точек или Metal Quantum Dot. Каждая такая точка светится автономно, что позволяет получить отличную цветопередачу при любых углах обзора. В скором будущем в России выйдут немного более доступные телевизоры с экраном QLED — представители серии Q7. Модель на 55 дюймов оценивается в 160 000 рублей, а за 65-дюймовый телевизор будьте добры заплатить уже 250 000 рублей.

Также нам с вами предложат ТВ Samsung серии Q8 по цене от 220 000 рублей. Упомянутая модель за 330 000 рублей тоже входит в эту линейку и, как видно на фото, имеет изогнутый экран. Старт распространения назначен на первую половину апреля. Чуть позже в России выйдет телевизор Samsung Q9, тоже с QLED, и это будет супермегафлагман с бешеной ценой, которую по вполне понятным причинам пока не называют.