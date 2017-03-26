Компания Fujitsu показала новый ноутбук LifeBook S937 с процессором Intel Core седьмого поколения и экраном на 13,3 дюйма. Этот компактный мобильный ПК создан для использования всюду, кроме офиса — он легкий и в то же время очень экономичный, так как одного заряда батареи ему хватит на сутки работы.

Вернее, в Fujitsu LifeBook S937 сразу две батарейки — одна на 15 часов работы расположена в основном корпусе, а вторая еще на 6 часов находится в модульном отсеке. Ее можно извлечь и заменить дополнительным жестким диском или, если вы еще не перешли на современные технологии, оптическим приводом. Экран Fujitsu LifeBook S937 держит разрешение Full HD в базе и 4К в топе. Основные его параметры неизвестны, но есть сведения о наличии в нем надежной защиты информации, состоящей из модуля шифрования ТРМ 2.0, считывателя смарт-карт и даже сканера отпечатков пальцев вместе с системой идентификации по рисунку вен на ладони. Старт продаж намечен на 10 апреля по цене от 1650 евро.

Также был анонсирован ноутбук Fujitsu LifeBook U937 с Full HD-экраном на 13,3 дюйма, опционально сенсорным, и процессором Core i7 поколения Kaby Lake. Это ультрабук с минимальной толщиной корпуса и батареей на 11 часов работы, но при этом у него есть полноценная сетевая карта. Опционально доступен модуль LTE. Стоит Fujitsu LifeBook U937 от 1900 евро.