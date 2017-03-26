Категория: Столица | 26 марта 2017 12:00
В центре Киева вчера произошла стрельба, ранения получил студент 1998 года рождения. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в эфире телеканала 112 Украина.
По ее словам, пострадавший находится в больнице, его состояние удовлетворительное. У.подробнее
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