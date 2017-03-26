В центре Киева вчера произошла стрельба, ранения получил студент 1998 года рождения. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, пострадавший находится в больнице, его состояние удовлетворительное. У.подробнее