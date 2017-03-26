Болельщику «Спартака» Павлу Бодрову, пострадавшему в результате нападения в Белграде после товарищеского матча с «Црвеной Звездой», удалили селезенку. Об этом сообщил дежурный врач белградской клиники Бранислав Стефанович. Другой пострадавший Максим Бутрин может быть выписан в течение дня.

Новость была оставлена 26 марта 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.