На станции метро Кловская в Киеве мужчина уронил большой чемодан на эскалаторе и травмировал 25-летнюю девушку.Пресс-служба метрополитена уточнила, что пострадавшую забрала скорая помощь. Какие травмы получила девушка, представители метро не уточнили.Анастасия Закоморная видела, как это произошло, и.подробнее

Новость была оставлена 27 марта 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.