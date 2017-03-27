Самолет с футболистами сборной Казахстана экстренно сел в Ереване
Категория: Спорт | 27 марта 2017 08:00

Самолет с игроками и тренерами сборной Казахстана по футболу совершил экстренную посадку после вылета из аэропорта Еревана. Об этом сообщил казахстанский журналист Ербол Каиров. Причина — неисправность шасси. Повторный вылет команды на родину планируется после смены чартерного лайнера.

Новость была оставлена 27 марта 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).