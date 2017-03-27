Всем известно, что Windows 10 следит за пользователями, постоянно отсылая на серверы Microsoft информацию, зачастую даже личную. В России за такое неуважение к пользователям на определенных сайтах стали появляться бесплатные сборки этой OC с выпиленной телематикой, а в некоторых странах «Десятка» и вовсе бойкотировалась, и Microsoft решил выпустить особую Windows 10 изначально без встроенных шпионов.

Но есть один нюанс — ОС Windows 10, очищенная от шпионского ПО, будет доступна лишь в Китае, потому что власти этой страны указали Microsoft его место и начали антимонопольное расследование еще после релиза Windows 8 с телематикой. От Windows 10 же отказывается каждый второй житель страны, отдавая предпочтение «Семерке» и различным дистрибутивам Linux, в особенности Ubuntu. Полное неуважение пользователей со стороны Microsoft стало причиной новой задачи, поставленной правительством КНР — к 2020 году перейти на использование собственных программных разработок и национальную ОС NeoKylin.

Само собой, Microsoft не хочет терять столь крупный рынок, что и стало причиной разработки Windows 10 без телематики. Как скоро она станет доступной для приобретения, пока неизвестно, но едва ли Microsoft намерен затягивать ее релиз, с учетом откровенно негативного отношения к его продукции, сформировавшегося в КНР.