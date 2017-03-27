Стратегия StarCraft от компании Blizzard является культовой игрой и до сих пор не теряет своей актуальности, несмотря на свой почти 20-летний возраст. Игрушка настолько крута и популярна, что было принято решение выпустить ее новую редакцию с улучшенной графикой и назвать ее StarCraft: Remastered.

В обновленную версию стратегии войдут StarCraft и StarCraft: Brood War, а оригинальная игрушка образца конца 20 века станет полностью бесплатной, о чем было официально сообщено представителями компании Blizzard. В StarCraft: Remastered игроков ждет как сетевая игра, так и сингплеер, то есть геймеры-ветераны получат все то, что у них было в те далекие времена, когда зерги, терраны и протоссы только начинали воевать друг с другом. Игрушку научат поддерживать разрешение Ultra HD, в ней появится современная графика, дополненная отличной детализацией и анимацией, и все это будет сдобрено оригинальным сюжетом и, что немаловажно, саундтреком из первой части, только перезаписаны.

Сохранятся диалоги и даже брифинги, так что в игре будет самое главное — та самая атмосфера, за которую миллионы людей полюбили ее и любят до сих пор. StarCraft: Remastered дополнят поддержкой облачных сервисов, в которых можно будет хранить сейвы и пользовательские карты. Проект создается под Windows и macOS и выйдет уже летом, но стоимость игрушки пока что остается неизвестной. Оригинальный StarCraft станет бесплатным и получит патч 1.18, который улучшит совместимость с Win 7, 8 и 10.