Компания Apple разработала и пытается запатентовать новый аксессуар для своих смартфонов iPhone. Как видно на приложенном изображении, с его помощью мобильник превратится в MacBook и сможет работать как полноценный ноутбук.

Идея подобного рода уже не нова — существует масса таких устройств, но только не для iPhone — в ноутбук или планшет можно трансформировать смартфон на Android, а устройства на Windows 10 Mobile при помощи специальной док-стации могут работать в качестве системного блока. Для iPhone же Apple создала своего рода чехол в виде ноутбука, в который он помещается на место тачпада и выполняет его функции. Смартфон в данной связке будет выступать в качестве мозга мобильного ПК, хотя сама док-станция будет располагать, помимо экрана, еще и клавиатурой, портами, видеовыходами и, что немаловажно, дополнительной памятью и дискретной графикой (многие эти компоненты станут опциональными).

Соединение iPhone с «чехлом» будет осуществляться по Lightning, и на экран импровизированного ноутбука будет выводиться интерфейс прошивки iOS. В настоящее время патент Apple находится на рассмотрении, и пока неизвестно, когда такой аксессуар появится в каталоге ее предложений. Есть вероятность, что его представят в этом году вместе с iPhone 8.