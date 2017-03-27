Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией пресекли в Киеве деятельность наркогруппировки, участники которой сбывали амфетамин и каннабис в крупных масштабах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники ежемесячно сбывали более 300 г.подробнее