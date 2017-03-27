Категория: Столица | 27 марта 2017 12:00
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией пресекли в Киеве деятельность наркогруппировки, участники которой сбывали амфетамин и каннабис в крупных масштабах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленники ежемесячно сбывали более 300 г.подробнее
Новость была оставлена 27 марта 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.