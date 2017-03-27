Современный интернет-контент адаптирован под устройства с большими экранами, и 4-дюймовые смартфоны становятся неудобными. Самое время сменить их на что-то более крупное и функциональное, например, на фаблет с 5,5-дюймовым экраном, и в GearBest сейчас как раз очень солидные скидки на них.





К примеру, если поспешить, то можно успеть купить смартфон Elephone C1X всего за $86. Эта суперцена доступна при активации купона GBC1X и распространяется лишь на 100 таких смартфонов, так что не теряйте времени даром. Удивительно, но при столь привлекательной стоимости в Elephone C1X есть немало интересного, в частности, экран на профессиональной матрице IPS с диагональю 5,5 дюйма и разрешением HD. Основу модели составляет процессор с частотой 1,3 ГГц на четырех ядрах, а также 2 Гб оперативной памяти, накопитель на 16 Гб и операционная система Android 6.0.

В $86, которые просят за Elephone C1X, входит поддержка сотовых сетей 4G на двух SIM-картах, а встроенные фотокамеры получили разрешение 5 Мп для фронтальной и 8 Мп для основной. При всем этом корпус смартфона сделан из металла и несет в себе сканер отпечатков пальцев, а в комплект поставки входит фирменный чехол-бампер.

Также в GearBest действует скидка на 4G-смартфон Ulefone Gemini – по промо-коду «UlefoneS» он стоит всего $130, и за эти совершенно небольшие деньги вы станете обладателем 5,5-дюймовым фаблетом с Full HD-экраном и двойной основной камерой, состоящей их 5- и 13-мегапиксельного модулей. Передняя камера снимает в разрешении 5 Мп.

В Ulefone Gemini, доступном в черном, сером и золотом цветах алюминиевого корпуса, присутствуют 3 Гб ОЗУ, 32 Гб ROM, сканер отпечатков пальцев, ОС Android 6.0, два слота под SIM-карты и батарея емкостью 3250 мАч. Совершая заказ данного смартфона в GearBest вы получите фирменный чехол, защитное стекло на дисплей, а также стильный держатель для размещения смартфона на столе и просмотра фильмов и видеороликов.

В дополнение к этим двум моделям цены снижены на смартфоны Vernee Apollo Lite и Huawei Honor 8. Моноблок Vernee Apollo Lite в черном исполнении стоит $155 по купону «VALite» и предлагает 5,5-дюймовый Full HD-экран, 4 Гб RAM и 32 Гб ROM + microSD до 128 Гб, а Huawei Honor 8 – это более компактный смартфон с экраном 5,2 дюйма, тоже поддерживающим разрешение Full HD. В список его характеристик входят 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, и стоит он $331 с промо-кодом «Honor8». Оба смартфона работают под Android 6.0, а Honor 8 выделяется двойной основной камерой с 12-мегапиксельными сенсорами. Корпуса этих аппаратов отлиты из прочного алюминиевого сплава.