Китайский вендор Huawei анонсировал новый внешний аккумулятор Mobile Power для конкуренции с подобными гаджетами от Xiaomi. Емкость батарейки составляет ровно 10000 мАч, по крайней мере, так заявлено в описании и пресс-релизе.

К особенностям батарейки Huawei Mobile Power относится поддержка быстрой зарядки — она способна выдавать силу тока 2 ампера при напряжении 4,5 вольта, так что ваш смартфон насытится энергией очень быстро, хотя и слегка нагреется при этом, так что следите, чтобы это не был Samsung Note 7. Сам внешний аккумулятор тоже можно заряжать в ускоренном режиме. На корпусе Huawei Mobile Power есть стандартный разъем USB для тех, кому не хочется отказываться от проверенных интерфейсов, а рядом с ним есть современный и симметричный USB-C.

Уровень заряда АКБ определяется по россыпи светодиодов, то есть на дисплее китайцы все же сэкономили. Huawei Mobile Power поступит в продажу по цене в районе 30 долларов США и первое время будет предлагаться лишь в черном цвете корпуса. Затем выйдут и другие оттенки, пока неизвестно, какие именно. Добавим, что в ассортимент компании Xiaomi входят аккумуляторы емкостью как 10000, так и 20000 мАч.