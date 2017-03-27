В этом году компания Huawei выпустит новый топовый фаблет Honor Note 9, который заменит собой вышедший в августе 2016 Note 8. Сегодня в Сети была найдена первая фотография, на которой отчетливо видны его габариты, а также двойная фотокамера.

О параметрах Huawei Honor Note 9 неизвестно ровным счетом ничего, но его экран совершенно определенно окажется как минимум 6-дюймовым. Также ожидается наличие какого-нибудь мощного процессора от самой Huawei, вероятнее всего, Kirin 960, плюс ОЗУ будет никак не меньше 4 Гб в самой базовой комплектации, а то и вовсе их будет все 6 Гб. Обратим внимание, что дактилоскоп вынесен на заднюю панель корпуса, а это говорит об отсутствии кнопки Home спереди под экраном.



Ее и правда выпиливают все крупные бренды в стремлении уменьшить рамки экрана, так что есть вероятность превращения в Huawei Honor Note 9 безрамочник. То же самое, к слову, ждет и новый Samsung S8, анонс которого состоится через два дня. Показ смартфона Huawei Honor Note 9 ожидается летом этого года, пока без точной даты. На сегодняшний день самым безрамочным мобильником является фаблет Xiaomi Mi Mix, и в разработке уже находится второе поколение этой модели с экраном более 6,1 дюйма по диагонали.