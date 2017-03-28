Категория: Столица | 28 марта 2017 00:00
В Киево-Святошинском районе Киевской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении врача хирурга, из-за халатности которого умер пациент. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Согласно сообщению, врач во время обследования пациента не провел всех необходимых.подробнее
Новость была оставлена 28 марта 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.