В Киевской области хирурга обвиняют в смерти пациента
Категория: Столица | 28 марта 2017 00:00

   В Киево-Святошинском районе Киевской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении врача хирурга, из-за халатности которого умер пациент. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Согласно сообщению, врач во время обследования пациента не провел всех необходимых.подробнее

Новость была оставлена 28 марта 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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