В Киево-Святошинском районе Киевской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении врача хирурга, из-за халатности которого умер пациент. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Согласно сообщению, врач во время обследования пациента не провел всех необходимых.подробнее