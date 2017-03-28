Журнал France Football назвал самых высокооплачиваемых игроков и тренеров сезона-2016/2017. Больше всех в этом сезоне заработал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Рейтинг тренеров возглавил его соотечественник, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

Новость была оставлена 28 марта 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.