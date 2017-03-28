Нападающий мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Луис Габриэль Рей попросил судью отменить ошибочно назначенный пенальти во время товарищеского матча против команды «Америка». На 33-й минуте встречи арбитр назначил удар с одиннадцатиметровой отметки за игру рукой защитника «Америки» в собственной штрафной.

Новость была оставлена 28 марта 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.