Жители столичных массивов Березняки, Позняки и Соцгород во вторник, 28 марта, вышли на акцию протеста против работы завода Фанплит возле их домов. Об этом сообщает LB.ua.Читай также: Долой российское из Украины: в Сумах прошла акция протеста Активисты объясняют, что конфликт связан.подробнее

Новость была оставлена 28 марта 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.