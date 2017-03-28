Жители Левого берега вышли на протест под КГГА
Категория: Столица | 28 марта 2017 12:00

   Жители столичных массивов Березняки, Позняки и Соцгород во вторник, 28 марта, вышли на акцию протеста против работы завода Фанплит возле их домов. Об этом сообщает LB.ua.Читай также: Долой российское из Украины: в Сумах прошла акция протеста Активисты объясняют, что конфликт связан.подробнее

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