Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. 29-летний форвард не сыграет в ближайших четырех матчах сборной Аргентины. Причина дисквалификации — оскорбления арбитра. Также Месси оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысяч долларов).

Новость была оставлена 28 марта 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.