Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Бельгии. Подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле в следующем сочитании: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Ерохин, Канунников, Полоз. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:00.

Новость была оставлена 28 марта 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.