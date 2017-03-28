Компания Samsung приняла решение вернуть в розницу свои смартфоны Galaxy Note7, которые за три месяца своей жизни сожгли несколько домов и машин, а также нанесли увечья десяткам людей по всему миру. На этот раз все серьезно, никаких слухов — мобильники-экстремисты возвращаются в продажу, чтобы продолжить восстание машин.

Продаваться будут восстановленные экземпляры Samsung Galaxy Note7 с якобы безопасными батарейками, да только кто же поверит в эти сказки, тем более что Samsung уже один раз обманул весь мир, выпустив вторую партию этих аппаратов и заявив, что проблема возгорания в них устранена. В продажу Samsung Galaxy Note7 поступят во втором квартале этого года во Вьетнаме, Индии и Индонезии, про релиз в России, к счастью, информации нет.

В дальнейшем география распространения взрывоопасных телефонов будет расширяться, но для вывода аппаратов на новый рынок Samsung будет спрашивать разрешение у местных властей и операторов сотовой связи. Samsung Galaxy Note7 стал самым неудачным смартфоном за всю историю человечества — из 4,3 миллиона проданных копий 97% владельцам пришлось вернуть в рамках отзывной кампании в обмен на полную или частичную компенсацию. Если история с возгоранием Note 7 повторится вновь, это окончательно уничтожит репутацию корейского вендора.