Компания Transcend анонсировала новые твердотельные накопители MTE850 для ноутбуков и настольных компьютеров. Создавались они для тех, кто не желает тратить время в ожидании копирования файлов, и скорость их работы поистине зашкаливает.

Все представители серии Transcend MTE850 исполнены в формате М.2. 2280, как видно на фото, и подключаются они по интерфейсу PCI-E х4 Gen3, плюс в наличии есть сертификат соответствия стандарту NVMe 1.2, что в итоге позволяет развивать скорость чтения 2500 Мб в секунду. В пересчете на привычные многим величины это равняется примерно 2,5 Гб в секунду, и это феноменально быстро.

SSD Transcend MTE850 оптимально подходят для использования в рабочих станциях и игровых компьютерах, и они вмещают в себя 128, 256 и 512 Гб информации. Что очень важно, накопители основаны на памяти MLC, надежной и проверенной временем, к тому же у них есть кеш-память DDR3 неустановленного объема. В наличии поддержка технологии Low Density Parity Check и протокола коррекции ошибок ЕСС, которые в общей сложности существенно повышают надежность накопителей. Стоимость SSD из новой серии Transcend MTE850 пока не сообщается, а в продажу они поступят уже в этой половине года.