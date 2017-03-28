Опубликованы скриншоты окна бенчмарка AnTuTu, в котором сегодня тестировались смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Конечно же, никто не станет выкладывать в сеть результаты непосредственно тестирования, так что на данный момент есть лишь перечень характеристик обоих аппаратов.

Это последняя утечка данных о смартфонах Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, поскольку их анонс состоится уже буквально завтра. Впрочем, ранее об этих аппаратах были выложены буквально все сведения, а теперь мы попросту получили их подтверждение. Как предполагалось, новые корейские флагманы выйдут на процессорах Qualcomm и Samsung, но пока что неизвестно, какие именно варианты прибудут в Россию. В AnTuTu смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus прошли тестирование на среднем разрешении Full HD+ или 2280х1080 пикселей, хотя их нативное разрешение — это Quad HD.

На тесте были мобильники с 4 Гб оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 гигабайта, и это версии для Европы, России и США. В Китае же Samsung Galaxy S8 и S8 Plus будут доступны с 6 Гб ОЗУ, и эта модификация имеет очень мало шансов покинуть пределы данной страны. С фотокамерами мобильников тоже все предельно ясно — скучные 12 Мп на задней панели и селфи-камера на 8 мегапикселей. Оба аппарата работают на ОС Android 7. Samsung Galaxy S8 и S8 Plus поступят в продажу 28 апреля этого года.