Озеро с золой в Киеве грозит экоцидом: жители бьют тревогу
Категория: Столица | 29 марта 2017 00:00

   На Позняках есть озеро, которое служит золоотвалом Дарницкой ТЭС, но делают это с нарушением ряда норм. Депутат Остап Еднак утверждает, что на прошлой неделе во время приема граждан местные жители показали огромное количество документов, свидетельствующих о фактическом экоциде местного населения.Смотри.подробнее

Новость была оставлена 29 марта 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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