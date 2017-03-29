На Позняках есть озеро, которое служит золоотвалом Дарницкой ТЭС, но делают это с нарушением ряда норм. Депутат Остап Еднак утверждает, что на прошлой неделе во время приема граждан местные жители показали огромное количество документов, свидетельствующих о фактическом экоциде местного населения.Смотри.подробнее

Новость была оставлена 29 марта 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.